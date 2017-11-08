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Dünya

Bangladeş’te her üç mülteci aileden biri zorda

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHRC) tarafından yenilikçi yöntemlerle yapılan bir araştırma Bangladeş’teki mülteci ailelerden üçte birinin zor şartlar altında yaşadığını ortaya çıkardı

08 Kasım 2017 19:19

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHRC) tarafından yenilikçi yöntemlerle yapılan bir araştırma Bangladeş’teki mülteci ailelerden üçte birinin zor şartlar altında yaşadığını ortaya çıkardı.
UNHRC Sözcüsü Duniya Aslam Khan Cenevre’de yaptığı basın toplantısında şimdiye kadar Myanmar’a kaçan mültecilerin sayısının yarım milyonu geçtiğini aktardı.
UNHRC’nin Bangladeş’teki mülteci kamplarında yaptığı araştırmada Myanmar’dan kaçarak Bangladeş’e gelen ve çoğunluğu Arakan Müslümanlarından oluşan mültecilerin yüzde 14’ünün bekar anneler olduğu ve zor kamp şartlarında ailelerini bir arada tutmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Diğer mültecilerin ise sağlık sorunları ve engellerle mücadele ediyor.
Bangladeş’teki mülteci nüfusunun yüzde 54’ünü çocuklar oluştururken toplam mülteci nüfusunun yüzde 52’si kadın veya kız çocuğu.
Yapılan araştırmada şimdiye kadar 120 bin 284 ailenin verileri toplanabildi, bu da 517 bin 643 mülteciye denk geliyor.
(Fotoğraflı)

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