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Dünya

Bangladeş'te havaalanında canlı bomba saldırısı

Patlamada can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi

25 Mart 2017 01:18

Bangladeş’te Dakha Havaalanı yakınında canlı bomba saldırısı düzenlendi.  Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 25-30 yaşlarında bir kişinin havaalanı yolu üzerindeki bir polis kontrol noktası yakınında üzerindeki bomba düzeneğini patlattığı belirtildi. Olayda saldırgan dışında ölü veya yaralı olmadığı ifade edildi. Saldırganın kimliği hakkında bilgi verilmedi.


Saldırı son iki hafta içinde başkent Dakka'da yaşanan ikinci intihar saldırısı oldu. 17 Mart'ta bir saldırgan, Bangladeş polisinin elit terörle mücadele birimi Acil Müdahale Taburunun konuşlandığı kışla yakınında intihar saldırısı düzenlemişti.
 

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