Bangladeş'te fabrikada patlama



Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarındaki bir tütün fabrikasında meydana gelen patlamada en az 25 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı. Ağır yanıklar nedeniyle bazı işçilerin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Daha önce 10 kişinin hayatını kaybettiğini açılayan polis yetkilileri, yangının kontrol altına alınamaması nedeniyle kurban sayısının daha da artabileceğini bildirdi.

İlk belirlemelere göre, yangın bir şofbenin patlaması sonucu başladı. Binada tutulan kimyasalların da etkisiyle yangının daha da yayıldığı tahmin ediliyor.

Tongi kentindeki fabrika binasının kısmen yıkıldığı belirtildi. Patlama sırasında dört katlı binada yüz civarında işçi olduğu belirtildi.

Fabrikanın bağlı olduğu firmanın internet sitesinde, British-American Tobacco Bangladesh Limited ve Nestle Bangladesh Limited gibi uluslararası ve yerel firmalara teslimat yapıldığı bilgisi yer alıyor.

Fabrikalarda sık sık kazalar yaşanıyor

Bangladeş'teki fabrikalarda sık sık kazalar meydana geliyor. Ağustos ayında bir gübre fabrikasında amonyak yüklü tankın patlaması sonucu zehirli gazlar Chittagong kentinin büyük bölümüne yayılmıştı. Olay sonrası 200'den fazla insan hastaneye kaldırılmış, yüzlerce kişi de bölgeden tahliye edilmişti.

Üç yıl önce ise ülkenin en ağır fabrika kazalarından biri yaşanmış ve 1000 tekstil işçisi hayatını kaybetmişti. Rana Plaza felaketi dünya genelinde Bangladeş'teki fabrika işçilerinin kötü durumunu gözler önüne sermiş, ülkede protesto gösterileri düzenlenmişti.

Bangladeş'teki 4 bin 500 tekstil fabrikasında 2 milyonu aşkın insan çalışıyor.