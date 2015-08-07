Bangladeş’te bir blog yazarı daha öldürüldü



Seküler görüşlere sahip blog yazarı ve aktivist Niloy Çakrabarti evine giren palalı bir grup tarafından öldürüldü. ‘Niloy Neel' adıyla da bilinen 40 yaşındaki aktivist, ülkesindeki köktendinci akımlara karşı mücadele ediyordu. Polis, blog yazarının altı kişi tarafından öldürüldüğünü doğruladı. Eşi ve bir kişinin daha evde bulunduğu, ancak saldırganlar tarafından evin diğer bir odasına götürüldüğü bildirildi.

Çakrabarti'nin de üyesi olduğu sosyal ağın yöneticisi Imran H. Sarker, AFP ajansına Çakrabarti'nin radikal İslamcı militanların ölüm listesinin ilk sırasında yer aldığını açıkladı. Sarker, blog yazarının öldürüldüğünü twitter hesabından duyurdu.

Bu yıl Çakrabarti'den önce üç blog yazarı ve aktivist daha radikal İslamcılar tarafından öldürülmüştü. 31 yaşındaki blog yazarı Ananta Bijoy Das, mayıs ayında sokak ortasında cinayete kurban gitmişti. Şubat ayında da İslam'a yönelik eleştirel görüşlerin yer aldığı Mukto-Mana blogunun kurucusu Avijit Roy, mart ayında ise internet aktivisti Vaşikur Rahman öldürülmüştü.

Çakrabarti de düzenli aralıklarla Mukto-Mana blogu için yazılar yazıyordu. Şu ana kadar cinayet faillerinin hiçbiri yakalanamazken, El Kaide'nin uzantısı bir örgüt cinayetleri üstlenmişti. Çakrabarti cinayetini ise henüz üstlenen olmadı.