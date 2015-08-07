T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Bangladeş’te bir blog yazarı daha öldürüldü

Bangladeş’te seküler görüşleriyle bilinen bir blog yazarı daha öldürüldü. Ülkede 2015 yılında öldürülen blogcuların sayısı dörde yükseldi.

07 Ağustos 2015 19:11


Seküler görüşlere sahip blog yazarı ve aktivist Niloy Çakrabarti evine giren palalı bir grup tarafından öldürüldü. ‘Niloy Neel' adıyla da bilinen 40 yaşındaki aktivist, ülkesindeki köktendinci akımlara karşı mücadele ediyordu. Polis, blog yazarının altı kişi tarafından öldürüldüğünü doğruladı. Eşi ve bir kişinin daha evde bulunduğu, ancak saldırganlar tarafından evin diğer bir odasına götürüldüğü bildirildi.

Çakrabarti'nin de üyesi olduğu sosyal ağın yöneticisi Imran H. Sarker, AFP ajansına Çakrabarti'nin radikal İslamcı militanların ölüm listesinin ilk sırasında yer aldığını açıkladı. Sarker, blog yazarının öldürüldüğünü twitter hesabından duyurdu.

Bu yıl Çakrabarti'den önce üç blog yazarı ve aktivist daha radikal İslamcılar tarafından öldürülmüştü. 31 yaşındaki blog yazarı Ananta Bijoy Das, mayıs ayında sokak ortasında cinayete kurban gitmişti. Şubat ayında da İslam'a yönelik eleştirel görüşlerin yer aldığı Mukto-Mana blogunun kurucusu Avijit Roy, mart ayında ise internet aktivisti Vaşikur Rahman öldürülmüştü.

Çakrabarti de düzenli aralıklarla Mukto-Mana blogu için yazılar yazıyordu. Şu ana kadar cinayet faillerinin hiçbiri yakalanamazken, El Kaide'nin uzantısı bir örgüt cinayetleri üstlenmişti. Çakrabarti cinayetini ise henüz üstlenen olmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BangladeşNiloyNeelImranAFPAnanta Bijoy DasMukto-ManaAvijit RoyVaşikur RahmanMukto-Mana KaideDeutsche Welle Türkçe AFP BÖ/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24