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Dünya
Deutsche Welle

Bangladeş’te bir blog yazarı daha öldürüldü

Bangladeş’te tanınmış ateist blog yazarı Avijit Roy’un öldürülmesinden bir ay sonra bir blog yazarı daha cinayete kurban gitti. 27 yaşındaki Vashiqur Rahman, uğradığı satırlı saldırı sonucu feci şekilde can verdi.

30 Mart 2015 15:10


Bölge emniyet müdürü Vahidul İslam, AFP'ye açıklamasında, 27 yaşındaki blog yazarı Vashiqur Rahman'ın başkent Dakka'nın Begunbari semtindeki evinin birkaç yüz metre uzağında uğradığı satırlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. İslam, olayın hemen ardından iki şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Şubat ayı sonunda ateist blog yazarı Avijit Roy da eşiyle birlikte Dakka'da katıldığı bir kitap fuarından dönerken satırlı saldırıya uğramıştı. Başından ağır yaralanan blog yazarı hayatını kaybetmiş, eşi Rafida Ahmed'in de bir parmağı kopmuştu. ABD vatandaşı olan Roy, İslam'a yönelik eleştirel bir bakış açısını savunan Mukto-Mona adlı blogun kurucusuydu.

Bangladeş'te 2013 yılında da ateist blog yazarı Ahmed Rajib Haider de küçük bir İslamcı grup tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından sokaklara dökülen binlerce kişi cinayeti protesto etmişti. Radikal İslamcılar ise ateist blog yazarlarına yönelik tehditlerini artırmıştı.

Gelişmeler üzerine laik Bangladeş hükümeti, İslamcıların öfkesini dindirmek için çok sayıda sitenin ve blogun kapatılması kararı almış, blog yazarlarının güvenliğini arttıracak önlemlere başvurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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