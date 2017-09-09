Bangladeş’e sığınan Müslüman Rohingaların sayısı artıyor

Birleşmiş Milletlerin tahminlerine göre Myanmar'ın Arakan (Rakhayn) eyaletindeki çatışmalar nedeniyle son iki hafta içinde yaklaşık 290 bin Rohinga komşu ülke Bangladeş'e sığındı. On binlerce Rohinga’nın da Arakan içinde çatışmalardan kaçtığı bildirildi.

Bangladeş’in güneybatısındaki Cox's Bazar kentinde bulunan iki mülteci kampının kapasitesinin üzerinde dolduğu, gelenlerin aç ve susuz olduğu ve travma yaşadığı kaydedildi.

Yardım kuruluşları tehdit altında

Myanmar’da çatışmalar başladığından beri hükümetin ilk kez yerinden edilen Müslüman azınlık Rohingalara insani ve tıbbi yardım sözü verdiği bildirildi. ''Myanmar’ın Yeni Işığı'' gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin kuzeyi, güneyi ve çatışmaların en yoğun yaşandığı merkezdeki Maungdaw’da üç mülteci kampı kurulacak ve söz konusu yardımlar Kızıl Haç çalışanları tarafından dağıtılacak.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ise Myanmar’a 4 milyon dolara kadar mali yardımda bulunacağını açıkladı.

Myanmar’da çatışma bölgelerinde mağdurlara yardım sağlamaya çalışan uluslararası kuruluşlar büyük sorunlarla karşılaşıyor. BM Dünya Gıda Programı (WFP) geçen temmuz ayı ortasında çalışanlarının güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle bölgedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve ordu, yardım kuruluşlarını isyancılara destek vermekle suçluyor.

BM Bangladeş hükümetine çağrıda bulunmuştu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Bangladeş hükümetine Myanmar'dan kaçanların korunması için çağrıda bulunmuştu.

Myanmar'daki Budist çoğunluk nesillerden beri Myanmar'da yaşamalarına rağmen Rohinga Müslümanlarına Bangladeş'ten kaçak gelen devletsiz göçmenler gözüyle bakıyor. Ülkedeki Müslümanlar dünyanın en çok takibata uğrayan azınlıkları arasında yer alıyor.

Bangladeş'te ise 400 bin dolayında Rohinga'nın yaşadığı tahmin ediliyor.

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DW/RTRE/AFP/SÖ/BW