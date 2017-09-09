T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Bangladeş’e sığınan Müslüman Rohingaların sayısı artıyor

Myanmar’da çatışmalar sürerken, ülkeden kaçıp komşu ülke Bangladeş’e sığınan Rohingaların sayısı artıyor. Ülkede faaliyet gösteren uluslararası yardım kuruluşları ise hükümetin baskısı altında.

09 Eylül 2017 20:23

Birleşmiş Milletlerin tahminlerine göre Myanmar'ın Arakan (Rakhayn) eyaletindeki çatışmalar nedeniyle son iki hafta içinde yaklaşık 290 bin Rohinga komşu ülke Bangladeş'e sığındı. On binlerce Rohinga’nın da Arakan içinde çatışmalardan kaçtığı bildirildi.

Bangladeş’in güneybatısındaki Cox's Bazar kentinde bulunan iki mülteci kampının kapasitesinin üzerinde dolduğu, gelenlerin aç ve susuz olduğu ve travma yaşadığı kaydedildi.

Yardım kuruluşları tehdit altında

Myanmar’da çatışmalar başladığından beri hükümetin ilk kez yerinden edilen Müslüman azınlık Rohingalara insani ve tıbbi yardım sözü verdiği bildirildi. ''Myanmar’ın Yeni Işığı'' gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin kuzeyi, güneyi ve çatışmaların en yoğun yaşandığı merkezdeki Maungdaw’da üç mülteci kampı kurulacak ve söz konusu yardımlar Kızıl Haç çalışanları tarafından dağıtılacak.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ise Myanmar’a 4 milyon dolara kadar mali yardımda bulunacağını açıkladı.

Myanmar’da çatışma bölgelerinde mağdurlara yardım sağlamaya çalışan uluslararası kuruluşlar büyük sorunlarla karşılaşıyor. BM Dünya Gıda Programı (WFP) geçen temmuz ayı ortasında çalışanlarının güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle bölgedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve ordu, yardım kuruluşlarını isyancılara destek vermekle suçluyor.

BM Bangladeş hükümetine çağrıda bulunmuştu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Bangladeş hükümetine Myanmar'dan kaçanların korunması için çağrıda bulunmuştu.

Myanmar'daki Budist çoğunluk nesillerden beri Myanmar'da yaşamalarına rağmen Rohinga Müslümanlarına Bangladeş'ten kaçak gelen devletsiz göçmenler gözüyle bakıyor. Ülkedeki Müslümanlar dünyanın en çok takibata uğrayan azınlıkları arasında yer alıyor.

Bangladeş'te ise 400 bin dolayında Rohinga'nın yaşadığı tahmin ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/RTRE/AFP/SÖ/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MyanmarBangladeşRohingalarınMilletlerinMyanmar ArakanRohingaRohinga&rsquo;nınArakanCox BazarMüslümanRohingalaraYeni IşığıMaungdaw&rsquo;daKızıl HaçDışişleri Bakanı Julie BishopMyanmar&rsquo;aDünya Gıda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24