Bangladeş’e geçen Arakanlı sayısı 90 bine yaklaştı

Myanmar’da Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan’daki çatışmaların 25 Ağustos’ta yeniden başlaması üzerine, Bangladeş’e geçmek zorunda bırakılanların sayısı neredeyse 90 bine ulaştı. Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada ise “çatışma ortasında kalan binlerce sivile yapılan yardımların Myanmar tarafından engellendiği” aktarıldı.

Myanmar’da Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan’daki çatışmaların 25 Ağustos’ta yeniden başlaması üzerine, binlerce kişi kaçmak zorunda kalarak Bangladeş sınırından geçmeye başlamış; Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada ise “Myanmar’ın, Arakan Müslümanlarına “etnik temizlik yaptığı” ifade edilmişti.

Reuters’ta yer alan habere göre Bangladeş’e geçmek zorunda bırakılan Rohingyalıların sayısı neredeyse 90 bine ulaştı.

Guardian’a konuşan Birleşmiş Milletleri yetkilileri ise “Myanmar’ın, çatışmanın ortasında kalan binlerce sivile gıda, su ve ilaç yardımına engel olduğunu” duyurdu.

BM Myanmar Mukim Koordinatörü’nün ofisinden yapılan açıklamada, yapılan yardımların bekletildiği; bunun nedeninin ise “Güvenlik durumunun ve hükümetin sahaya erişim kısıtlamalarının yardım dağıtımına engel olması” olduğu ifade edildi.

Aynı açıklamada, “İnsani operasyonların en kısa zamanda devam edilebilmesi için BM’nin yetkililerle temas halinde olduğu” belirtildi. Ayrıca yardımların Arakan’daki diğer bölgelere şu an için yapılmakta olduğu aktarıldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) sözcüsü Pierre Peron, “insani yardımın korumasız durumdaki insanlara ihtiyaçları olduğu için verildiğini” anımsatarak yaptığı çağrıda, “Arakan bölgesindeki korumasız insanların iyiliği için insani faaliyetlerin devam etmesini sağlayacak acil önlemler alınmalı” dedi.

Aralarında “Oxfam” ve “Save the Children”ın da dahil olduğu yardımlaşma alanındaki 16 sivil toplum kuruluşu da hükümetin, çatışmalardan etkilenen bölgelere erişimi kısıtlamasından şikayetçi.