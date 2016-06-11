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Dünya
Deutsche Welle

Bangladeş'de radikal İslamcılara dev operasyon

Bangladeş'te dini azınlıklara ve entelektüel kesime yönelik kanlı saldırıların ardından uluslararası baskı artıyor. Yapılan operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı.

11 Haziran 2016 18:43


Bangladeş güvenlik güçleri ülke çapında düzenlenen operasyonların başarıyla tamamlandığını açıkladı. Bir emniyet sözcüsü 37 şüpheliden 27'sinin yasaklanan İslamcı grup Bangladeş Mücahitleri Cemaati'ne (JMB) üye olduğunu kaydetti. 5 JMB militanının da vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Şüphelilerden 9'unun ülkenin kuzeybatısında bulunan Rajshahi'de yakalandığı kaydedildi. Geçen nisan ayında Rajshahi Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Rezaul Karim Sıddık uğradığı palalı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Bangladeş üç yıldan bu yana azınlıklara ve laik aktivistlere yönelik İslamcı saldırılara sahne oluyor. Düzenlenen kanlı saldırılarda bugüne kadar yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti.

Son dönemde bu tür saldırılarda büyük artış yaşanmış, son olarak bir Hindu rahibin başı kesilmiş, Hristiyan bir manav öldürülmüş, terörle mücadele biriminde görevli bir subayın eşi bıçaklanmıştı.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid başkanlığındaki Dakka hükümeti güvenlik güçlerinin İslamcı militanlara karşı eşi benzeri görülmemiş bir mücadele başlattıklarını duyurmuştu.

Son saldırıları IŞİD üstlendi

Son saldırıları ve geçen cuma bir Hindu tapınağı çalışanının öldürülmesi olayını İslamcı terör örgütü IŞİD üstlendi. Emniyet yetkilileri 62 yaşındaki çalışanın sabah yürüyüşü sırasında uğradığı palalı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Örgüt internette yayınladığı bir mesajında Müslüman ülkeyi "çok tanrılılık ve inancından dönenlerden temizlemeyi" hedeflediklerini duyurdu.

Resmi olarak laik bir ülke olan Bangladeş'in nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşuyor.

Bangladeş hükümeti IŞİD'in ülkede aktif olduğunu reddediyor. Uluslararası terör uzmanlarına göre ise JMB ve IŞİD arasında yakın bağlar bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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