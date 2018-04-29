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BBC Türkçe

Bangladeş ve Myanmar anlaştı: Arakan Müslümanları iade edilecek

Myanmar ve Bangladeş, Bangladeş'teki kamplarda yaşayan yüzbinlerce Arakan Müslümanı'nın Myanmar'a geri yollanmasını amaçlayan bir anlaşma imzaladı. Bu arada Rusya BM ve ABD'nin yaşanları 'etnik temizlik' olarak tanımlamasına karşı çıktı.

29 Nisan 2018 20:30

Myanmar ve Bangladeş, Bangladeş'teki kamplarda yaşayan yüzbinlerce Arakan Müslümanı'nın Myanmar'a geri yollanmasını amaçlayan bir anlaşma imzaladı.

Myanmar'ın başenti Naypidaw'da yetkililerce imzalanan anlaşmanın öngördüğü takvim ve diğer detayları açıklanmadı.

Bangladeş anlaşmanın bir "ilk adım" olduğunu söylerken, Myanmar Arakan Müslümanlarını "mümkün olan en kısa sürede" geri almaya hazır olduğunu açıkladı.

Geçen Ağustos'tan bu yana Myanmar'ın Arakan eyaletindeki askeri operasyonlar nedeniyle 600 bin Arakan Müslümanı bölgeden kaçtı.

Yaşananlar Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından "etnik temizlik" olarak tanımlandı.

Rusya'nın Myanmar Büyükelçisi ise ABD'nin "etnik temizlik" tanımının duruma yardımcı olmadığını ve işleir kötüleştirebileceğini söyledi.

"Aşırı dışarıdan müdahaleyi" eleştiren Büyükelçi Nikolay Listopadov "Tersine bu durumu kötüleştirebilir" dedi ve Rakhine eyaletindeki Budist nüfusun bu tanıma nasıl tepki verebileceğinden kaygılı olduğunu belirtti.

Çin ve Rusya BM Güvenlik Konseyi'nde Myanmar'a "daha fazla aşırı askeri güç kullanılmamasını garanti altına alma" çağrısı yapan ve "insan hakları ihlalleri haberleriyle ilgili derin kaygı duyulduğunu" belirten bir açıklama üzerinde uzlaşmışlardı.

Rus Büyükelçi ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın istediği insan hakları ihlalleriyle ilgili bağımsız soruşturmanın da Myanmar için mümkün olmadığını vurguladı.

Listopadov "Myanmar tarafı için kesinlikle kabul edilebilir değil. Asla kabul etmeyeceklre, işe yaramayacak ve ters tepecek" dedi.

Büyükelçi "Bağımsız soruşturma, uluslararası soruşturma demek, hayır, bu kabul edilemez" diye konuştu.

Yardım kuruluşları, Arakan Müslümanları'nın güvenlikleri garanti altına alınmadan zorla geri gönderilmesi ihtimalinden kaygı duyulduğunu bildirdi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki BBC Muhabiri Ekber Hüseyin, birçok uzmanın Myanmar'ın anlaşmayı üzerindeki uluslararası baskıyı azaltmak için imzaladığını söylüyor.

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