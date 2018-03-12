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Dünya

Bangladeş uçak düştü: Yolcuları kurtarma çalışmaları sürüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Mart (DHA)  - Bangladeş’e ait bir yolcu uçağı Nepal Havalimanı’na yakın bir noktada yere çarparak iniş yapabildi

12 Mart 2018 16:30

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Mart (DHA)  - Bangladeş’e ait bir yolcu uçağı Nepal Havalimanı’na yakın bir noktada yere çarparak iniş yapabildi. Toplam 71 kişinin bulunduğu uçaktan çıkarılabilen 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

NDTV’de yer alan habere göre 67 yolcu ve dört mürettebat bulunan Bangladeş’e ait uçaktan çarpma sonrası 20 kişi hastaneye kaldırılırken, uçaktaki yangının söndürülmesi ve kalan yolcuların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Haberde uçağın düştüğü havalimanı yakınlarındaki futbol sahasından siyah dumanlar yükseldiği belirtildi.

Havalimanı sözcüsü Prem Nath Thakur, uçakta 67 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğunu açıkladı ve “Şimdiye kadar 20 kişi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Poils ve asker uçağı keserek diğer yolcuları kurtarmaya çalışıyor\" dedi.

Sözcü Birendra Prasad Shrestha ise yaptığı açıklamada, “Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Detaylar için bekliyoruz” dedi ve havaalanının kapatıldığını, tüm uçuşların başka havalimanlarına yönlendirildiğini belirtti.

Shrestha, şu anda önceliğin uçaktaki yolcuları tahliye etmek olduğunu vurguladı.

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