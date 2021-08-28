Bangladeş'te yolcu teknesi battı: 21 ölü, 50 kişi kayıp

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Bangladeş'teki büyük bir gölette 100 kişiyi taşıyan bir yolcu teknesinin batmasının ardından 21 kişi hayatını kaybetti ve 50 kişinin hala kayıp olduğu belirtildi.

Yerel polis, kazanın Brahmanbaria'daki Bijoynagar bölgesinde cuma gecesi meydana geldiğini belirtti. Yapılan açıklamada göletten en az 21 cesedin çıkarıldığı belirtildi. Yerel basının aktardığına göre üst düzey yetkililer 50 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Daily Star'ın aktardığına göre yolcu teknesine iki kargo gemisi çarptı.

Görgü tanığı Nurul Amin, "Göletin kenarında sürümü otlatıyordum. Uzaktan yüksek sesler duydum ve kargo gemilerinin yolcu gemisine çarptığını gördüm. Tekne hızlıca battı" dedi.