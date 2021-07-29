Bangladeş'te sel, sığınmacı kamplarında yaşayan 6 Rohingyayı öldürdü

T24 Dış Haberler

Yoğun yağmur yağışının Bangladeş'teki kamplarda sele sebep olması sonucunda 6 Rohingyalı sığınmacı hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler'in mülteci kurumuna göre diz boyuna gelen sel suyu kamplarda bambudan yapılan sığınakları yıktı ve 5 bin kişiyi evsiz bıraktı.

Sel sebebiyle hayatını kaybedenler arasında 3 de çocuk olduğu belirtildi.

Rohingya Kadın Kalkınma Platformu'ndan Yasmin Ara, "Sığınakları hiçbir şey almadan, sadece üzerindekilerle terk etmek zorunda kaldılar. Çünkü sel çok hızlı oldu" dedi.

BM, olay yerine hasarın boyutunu tespit etmek için acil durum ekipleri gönderdiklerini bildirdi.

Sel, toprak kaymasına açık bir alan olduğu belirtilen bölgeye doğru genişletilen Kutupalong sığınmacı kampının çok büyük bir bölümünü etkiledi. 700 bin Rohingyaya ev sahipliği yapan Kutupalong, dünyanın en büyük sığınmacı kampı konumundaydı.