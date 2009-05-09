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Dünya

Bangladeş Başbakanı Hasina'nın kocası öldü

09 Mayıs 2009 20:37

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın nükleer fizikçi kocası, başkent Dakka'daki bir hastanede öldü.

Hasina'nın basın sekreteri Ebulkelam Azad, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bangladeş Atom Enerjisi Komisyonunun eski başkanı Dr. M.A. Vezid Miah, Square Hastanesinde son nefesini verdi" dedi.

70 yaşındaki Vezid'in kalp ve böbrek yetmezliği bulunduğu kaydedildi.

Başbakan Hasina'nın, kocasının öldüğü sırada yanında bulunduğu, Vezid'in geçen ay Singapur'daki bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Vezid, yarın Dakka'da törenle toprağa verilecek.

Ülkedeki muhalefet lideri ve eski Başbakan Begüm Halide Ziya'nın, Vezid'in ölümü nedeniyle taziyede bulunduğu kaydedildi.

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