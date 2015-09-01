Bangkok'ta tapınağa bomba yerleştiren saldırgan yakalandı



Açıklamayı Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha yaptı. Başbakan saldırının baş zanlısı olarak aranan, tapınağa bombayı koyduğu tahmin edilen kişinin yakalandığını duyurdu. Tayland televizyonlarının haberine göre, söz konusu zanlının üzerinden Çin pasaportu çıktı. Zanlının Çin kuzey batısındaki Sincan Bölgesi'nden olduğu ileri sürülüyor. Sincan, çok sayıda Uygur Türkü'nün yaşadığı, saldırı ve çatışmalara sahne olan bir bölge.

Bangkok saldırısıyla ilgili bir başka zanlı ise cumartesi günü yakalanmıştı. Zanlının üzerinden Adem Karadağ adına düzenlenmiş sahte bir Türk pasaportu çıkmıştı. Uzmanlar saldırının Çin ve Tayland'ın Uygur Türkleri'ne muamelesini misilleme amacıyla düzenlendiğini tahmin ediyor.

17 Ağustos'ta Bangkok'taki tapınağa düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişi ölmüş, 120 kişi de yaralanmıştı.