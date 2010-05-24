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Dünya

Bangkok'ta sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, hükümet karşıtlarının muhtemel şiddet olaylarına karşı sokağa çıkma yasağı bir hafta daha uzatıldı.

24 Mayıs 2010 03:00

T24- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, hükümet karşıtlarının muhtemel şiddet olaylarına karşı sokağa çıkma yasağı bir hafta daha uzatıldı.


Ordu sözcüsü, düzenlediği basın toplantısında, kimi kişi ve grupların bazı bölgelerde kargaşa çıkaracağına dair bilgileri bulunduğunu, bunun ışığında sokağa çıkma yasağını uzatma kararı aldıklarını belirtti.


Gece yarısından sabah 04.00'e dek uygulanan yasağı uzatma kararının yarın yapılacak haftalık kabine toplantısında resmen onaylanması gerektiği kaydedildi.


Ordunun müdahalesinin ardından hükümet karşıtlarının protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesinden sonra, 19 Mayısta Bangkok'ta sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.

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