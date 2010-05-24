Bangkok'ta sokağa çıkma yasağı uzatıldı

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Ordu sözcüsü, düzenlediği basın toplantısında, kimi kişi ve grupların bazı bölgelerde kargaşa çıkaracağına dair bilgileri bulunduğunu, bunun ışığında sokağa çıkma yasağını uzatma kararı aldıklarını belirtti.





Gece yarısından sabah 04.00'e dek uygulanan yasağı uzatma kararının yarın yapılacak haftalık kabine toplantısında resmen onaylanması gerektiği kaydedildi.





Ordunun müdahalesinin ardından hükümet karşıtlarının protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesinden sonra, 19 Mayısta Bangkok'ta sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.