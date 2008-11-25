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Yaşam

Bangkok'ta iç çamaşır tiyatrosu

Bangkok Uluslararası Moda Haftası'nda bir iç giyim markasının hazırladığı defile büyük ilgi gördü.

25 Kasım 2008 02:00

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bangkok Uluslararası Moda Haftası, bu yıl da renk renk defilelerin merkezi olurken, bir iç giyim markasının hazırladığı defile, modaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Dünyanın pek çok ülkesinden katılan tasarımcıların hazırladıkları kreasyonlardan oluşan defile, renk zenginliğiyle göz kamaştırırken, iç çamaşır defilesi, tiyatro sahnesini andırır nitelikteydi.

Podyuma konulan deri koltukların üzerine oturan erkekli kadınlı modeller, kışkırtıcı bir defileyi gözler önüne serip iç çamaşır dünyasının sofistike ruhunu temsil ediyor gibi görünüyorlardı.

Erkek çamaşırlarında deri ağırlıklı kumaşlar, fetiş izlenimi yaratsa da, kadın çamaşırlarında ipek her zamanki gibi yine başroldeydi. Sütyen ve külot ikilisine katılan ve çıplak belle bütünleşen büyük kemerler ise defilenin en büyük ayrıntısını oluşturdu. Defile sonunda akılda kalansa kırmızı rengin cazibesiydi.

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