Bangkok'daki park şehrin sular altında kalmasını önlüyor

T24 Haber Merkezi

Tayland'ın başkenti Bangkok rakımı sadece 1.5 metre ve yükselen deniz seviyesi şehri sular altında bırakabilir. Şehir ayrıca çok fazla yağış alan bir bölgede bulunuyor ve sık sık sel tehlikesi yaşıyor. Şehrin ortasına inşaa edilmiş bir park yağmur suyunu emerek bu tehlikelere karşı şehri koruyor.

Chulalongkorn Üniversitesine kurulan bu büyük parkın içinde bisiklet yolları ve çeşmeler bulunuyor ancak başmimarı Kotchakorn Voraakhom'un CNN International'a söylediğine göre bu park ''sadece eğlence ve güzel görünmesi'' için yapılmadı, ''Şehrin su ile mücadelesine destek olmak için yapıldı''.

Centennial(yüzyıl) Parkı özel dizaynı ve yeraltında bulunan ekipmanları sayesinde yağmur suyunu emip depolayabiliyor ve bu sayede çevresindeki bölgeleri selden koruyor. Yer altındaki depoların kapasitesi yaklaşık 606 bin litre. Park, ucunda bulunan eğimli yapılar sayesinde yağan yağmuru parkın zeminine doğru akıtabiliyor.

Bangkok çarpık kentleşmenin çok olduğu ve yeşil alanların çok az olduğu bir şehir. Voraakhom'un söylediğine göre park sadece çevresindeki bölgeleri koruyabiliyor, dolayısıyla bu tür parkların şehirde yaygınlaşması gerekiyor.