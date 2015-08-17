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Dünya
Deutsche Welle

Bangkok'da şiddetli patlama

Tayland’ın başkenti Bangkok’da şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

17 Ağustos 2015 19:07


Bangkok'un merkezi bölgelerinden birinde akşam kalabalığın yoğun olduğu saatlerde şiddetli bir patlama yaşandı.

Çevredekilere gök gürültüsü gibi gelen patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Associated Press muhabirlerinden biri olay yerinde ceset parçaları gördüğünü bildirdi.

Tayland Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Prawut Thavornsiri, “Bunun bir bomba olduğunu teyit edebilirim ancak ne tür bir bomba olduğunu söyleyemeyiz. İncelemeler sürüyor” açıklamasını yaptı.

Patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu kaydedildi. Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

Patlama geçtiğimiz yıllarda çok sayıda siyasi gösterinin de yapıldığı Rajprasong bölgesinde yaşandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TaylandBangkokPressEmniyet Müdürlüğü Sözcüsü Prawut ThavornsiriRajprasongDeutsche Welle Türkçe AP/AFP//dpa BS/ÇA

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