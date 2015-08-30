Bangkok suikastinin fail zanlısı susuyor



İki hafta önce Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen ve 14'ü yabancı olmak üzere 20 kişinin ölümüne sebebiyet veren bombalı saldırının tutuklanan fail zanlısının evinde yapılan aramada bomba planları ve çok sayıda pasaport bulundu. Emniyet sözcüsü zanlının ifade vermeyi reddettiğini söyledi.

Zanlının üzerinden çıkan ve 28 yaşındaki Adem Karadağ adına düzenlenen pasaportun sahte olduğu açıklandı Polis sözcüsü Pravut Tavornsiri zanlının uyruğunun henüz açıklık kazanmadığını ve araştırmanın Türk Büyükelçiliği ile birlikte yürütüldüğünü söyledi.

Tayland askeri sözcülüğünden yapılan açıklamada da, bombalı saldırının faillerinin yakalanması için bütün imkanların seferber edildiği ve emniyet görevlilerinin yakalanan zanlının ifadesini almaya çalıştıkları belirtildi.

‘İnsan kaçakçısı da olabilir'

Bangkok'un alışveriş merkezindeki bir tapınağa yerleştirilen bomba 20 kişinin ölümüne, en az 120 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı. Tayland emniyeti, tutuklanan şahsın bombayı yerleştiren kişi olduğundan kuşkularının bulunduğunu söyledi ancak nedenini açıklamadı.

Bombanın patlamadan kısa süre önce bir banka bırakılan sırt çantasında bulunduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Zanlı saldırı nedeni ve azmettiricileri hakkında hiçbir bilgi vermiyor. Geçen hafta Anthony Davis adlı terör uzmanı saldırının, temmuz ayında İstanbul'daki Tayland Konsolosluğu'na yapılan saldırıya katılan Bozkurtlar tarafından düzenlenmiş olabileceğini söylemişti.

Ev sahibinin ihbarı üzerine zanlının Bankok'taki evine yapılan baskına 100 polis katılmıştı. Dairenin aylar önce kiralandığı ancak kiracının temmuz ayında eve girdiği öğrenildi. Bir polis sözcüsü çok sayıda sahte pasaport ele geçirilmesinin, tutuklanan şahsın insan kaçakçısı bir çeteye mensup olabileceği ihtimalini de akla getirdiğini söyledi. Kapağı Türk pasaportuna tıpatıp benzeyen sahte seyahat belgesinde hangi ülke tarafından verildiğine dair ibareye rastlanmadı.