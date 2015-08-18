Bangkok saldırısında şüpheli tespit edildi



Bombalı saldırı dün Bangkok'taki Erawan Tapınağı’na düzenlenmişti. Turistlerin ilgi odağı olan tapınak çevresinde birçok büyük alışveriş merkezi ve lüks oteller bulunuyor.

Onlarca kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili geçici yönetimin başbakanı Prayut Çan-oça açıklamada bulundu. Güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerden tespit edilen kişinin hükümet karşıtı bir gruba üye olduğu açıklandı. Grubun merkezinin ülkenin kuzeydoğusunda bulunduğu belirtildi. Tayland'ın kuzeydoğusu, darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 'Kırmızı Gömlekliler'in etkili olduğu yerlerin başında geliyor.

Geçici yönetimin başbakanı Prayut Çan-oça, olayı ülke tarihinin en vahim saldırısı olarak niteledi. Ölenler arasında iki Hong Kong, bir Çin, bir de Filipinler vatandaşı bulunuyor.

Tayland'daki gerginliğin perde arkası

Tayland'da silahlı kuvvetler aylarca süren ve 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği kargaşa ortamının ardından geçen yıl yönetime el koymuştu. Anayasa askıya alınmış sonbaharda genel seçime gitme vaadinde bulunulmuştu. Geçici hükümetin parlamento seçimlerine kadar siyasi reformları yürürlüğe koyması ve yeni anayasa taslağını hazırlaması öngörülmüştü.

Tayland'daki gerginliğin ardında, devrik lider Thaksin Şinavatra'yı destekleyen “Kırmızı Gömlekliler” ile geleneksel elitlerin taraftarı “Sarı Gömleklilerin” iktidar mücadelesi yatıyor.

Şinavatra, zenginler, askerler ve kraliyet ailesinin oluşturduğu elitlere karşı olan ve yoksullardan yana tavır alan söylemiyle özellikle kırsal bölgelerin desteğini almayı başarmıştı.