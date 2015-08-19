'Bangkok saldırısı örgüt işi'



Tayland Emniyet Genel Müdürü Somyot Phumpanmuang, Bangkok saldırısının örgüt işi olduğunu söyledi. Saldırının yabancı bir devlet komplosu olduğu yolundaki iddiaların doğru olmadığını belirten polis şefi, "Bir yabancı bu saldırıyı tek başına düzenleyemez. Ona Taylandlılar yardım etmiş olmalı" dedi.

Bangkok'ta ikinci saldırı

Bombalı saldırı önceki gün Bangkok'taki Erawan Tapınağı’na düzenlenmişti. Turistlerin ilgi odağı olan tapınak çevresinde birçok büyük alışveriş merkezi ve lüks oteller yer alıyor. Ölenler arasında iki Hong Kong, bir Çin, bir de Filipinler vatandaşı bulunuyor.

Dün de Bangkok'taki bir tren istasyonu yakınından geçen nehre patlayıcı madde atılmış, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

İhbarcılara ödül verilecek

Polis tapınağa düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantılı bir kişiyi arıyor. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, üzerinde sarı renkli bir tişört bulunan şüpheli, tapınağın içine sırt çantası ile giriyor. Zanlı daha sonra çantasını banka bırakarak tapınaktan ayrılıyor.

Tayland polisi şüphelinin yakalanmasını sağlayacak kişilere 25 bin euro ödül verileceğini açıkladı.

Gerginliğin perde arkası

Tayland'daki gerginliğin ardında, devrik lider Thaksin Şinavatra'yı destekleyen “Kırmızı Gömlekliler” ile geleneksel elitlerin taraftarı “Sarı Gömleklilerin” iktidar mücadelesi yatıyor.

Şinavatra, zenginler, askerler ve kraliyet ailesinin oluşturduğu elitlere karşı olan ve yoksullardan yana tavır alan söylemiyle özellikle kırsal bölgelerin desteğini almayı başarmıştı.