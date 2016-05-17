Bandırmaspor'un takım otobüsüne silahlı saldırı

İstanbul'da bulunan Bandırmaspor Futbol Takımı'na ait park halindeki otobüse silahla ateş edildi.

NTV'de yer alan habere göre, Spor Toto 2. Lig play-off maçları için İstanbul'a gelen ve Güngören'deki bir otelde konaklayan Bandırmaspor takımına ait otobüse gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce tabanca ile ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, otobüse 6 adet merminin isabet ettiğini tespit etti.

Yapılan incelemelerde olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.



Olayda, takım otobüsü zarar görürken, polis silahla ateş eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.