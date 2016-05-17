T24 LogoT24 Logo
Spor

Bandırmaspor'un takım otobüsüne silahlı saldırı

Polis silahla ateş eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

17 Mayıs 2016 12:23

İstanbul'da bulunan Bandırmaspor Futbol Takımı'na ait park halindeki otobüse silahla ateş edildi.

NTV'de yer alan habere göre, Spor Toto 2. Lig play-off maçları için İstanbul'a gelen ve Güngören'deki bir otelde konaklayan Bandırmaspor takımına ait otobüse gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce tabanca ile ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, otobüse 6 adet merminin isabet ettiğini tespit etti.

Yapılan incelemelerde olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.

Olayda, takım otobüsü zarar görürken, polis silahla ateş eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ETİKETLER

bandırmasilahlı saldırıbandırmasporistanbuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24