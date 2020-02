Bandırmaspor'da Yenikan dönemi

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir),(DHA) - Bandırmaspor’un ortak başkan adayı Göksel Karlahan ve teknik direktör koltuğuna oturan Hüseyin Yenikan basının karşısına geçti.

Kulübün 12 milyon lira borcundan dolayı bu yılı \"Vefa yılı\" ilan eden Göksel Karlahan yapılan transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Karlahan, \" \'Vvefa yılı\'nda hesap numaraların üzerinden taraftarımızdan destek isteyeceğiz. Biz para işini çözmekle birlikte mali disiplin uygulayacağız. Teknik direktörümüzde Bandırmalı. Bandırmaspor yine şampiyonluğa oynayacak. Futbolcuların federasyona şikayetleri vardı. Bunları değerlendirmek zorundayız. Bizde samimi olacağız, onlar da samimi olacak. Biz her futbolcumuza söylüyoruz. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. 11 futbolcumuzla anlaşma sağladık. Hocamızın isteği doğrultusunda genç transferlerle takımı takviye edeceğiz. Şu an resmi kulüp başkanı değilim ama büyük ihtimalle tek liste ile 21 Haziran’da olağan üstü genel kuruluna gideceğiz. Balıkesirspor yöneticileri ile görüşme yapacağız. Bizim isteğimiz Bandırma\'nın il olması. Daha detaylı bilgileri 21 Hazirandaki genel kurulda yapacağız. Gerekli çoğunluğu sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Bandırma’da spora emek veren herkesi doğal delege yapmak istiyoruz\" dedi.

\"YENİKAN’DAN AVRUPA FUTBOLU VURUGU\"

2013-2014 yıllarında Bandırmaspor teknik direktörü olarak görev yapan Hüseyin Yenikan, 4 yılın ardından tekrar koltuğuna oturdu. Bandırmaspor’da bir Bandırmalı olarak görev almanın onur olduğuna işaret eden Yanikan, ”İnsanın kendi memleketinde görev alması kadar güzel bir şey yok ancak bu daha çok sorumluluk veriyor. Bandırmaspor’da çalışmak bizim için şereftir. Futbolun Avrupai yapısını Bandırmaspor’a getirelim daha önce çalıştığımda bunu yapmaya çalışmıştım. Tabii bu sistem biraz zaman gerektiriyor. En önemlisi bizim elimizdeki oyuncularla yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Her şey şampiyonluğa bağlı değil. Önemli olan tesisimiz olması ve alt yapı. Stadımız kötü, gelirimiz az ama biz her yıl şampiyonluğa oynuyoruz. Bu borçlarda buradan kaynaklanıyor. Önemli olan birlik ve beraberlik içinde bu borçların bitirilmesi. Borçlu takımda çalışmak çok zor\" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)