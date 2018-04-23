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Spor

Bandırmaspor'da takımın başına çocuklar geçti

Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(Balıkesir), (DHA) BANDIRMASPOR, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı takımı U13 Takımı oyuncularına emanet ederek kutladı

23 Nisan 2018 18:26

Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)

BANDIRMASPOR, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı takımı U13 Takımı oyuncularına emanet ederek kutladı.
Bandırmaspor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Sanayi Tesisleri\'ndeki  idmana konuk olan Bandırmaspor U13 takımı oyuncuları; Enes Aygül, İlkcan İnan Tığlı, Gökmen Özince sembolik olarak teknik direktörlük görevini İsmail Ertekin\'den devralarak takımla birlikte idmana çıkıp, oyunculara taktik verdi. Çocukların futbolcularla diyalogları renkli görüntülere sahne oldu.
Etkinlik ile ilgili konuşan Ertekin, \"Güzel bir etkinlik yaptığımız düşünüyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımıza görevimizi verdik umarım onlarda bu görevlere gelerek iyi işler yapar diye düşünüyorum. Play Off için 2 maç kaldı ve avantaj kazandık. Şampiyonluk için matematiksel şansımız devam ediyor. Önce Kırklarelispor maçını kazanıp Play Off\'u garantilemek istiyoruz\" dedi.
Rakiplerin puan kaybetmesi durumunda şampiyon olabileceklerine işaret eden Bandırmaspor Basın Sözcüsü Erol Rüzgar, \"Bu güzel günde güzel bir etkinlik yaptık. Evlatlarımız için de çabalıyoruz. Son iki maç kaldı almak için çabalıyoruz. Rakiplerimiz puan kaybederse şampiyon da olabiliriz. Son 180 dakikamız kaldı. Taraftarımızdan ve Bandırma\'dan da son iki maçımıza destek vermesini bekliyoruz\" diye konuştu.

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