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Spor

Bandırmaspor'da İsmail Ertekin dönemi

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA,(BALIKESİR), (DHA) Bandırmaspor, Mustafa Uğur’dan boşalan teknik direktörlük görevine İsmail Ertekin getirildi

06 Şubat 2018 23:17

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA,(BALIKESİR), (DHA)

Bandırmaspor, Mustafa Uğur’dan boşalan teknik direktörlük görevine İsmail Ertekin getirildi.
TFF 2\'nci Lig ekiplerinden Bandırmaspor\'da teknik direktörlük görevine İsmail Ertekin getirildi.  2015 - 2016 sezonunda Bandırmaspor’a şampiyonluk getiren ve play-offlarda TFF 1\'inci Lig\'e çıkmasını sağlayan teknik direktör İsmail Ertekin, 2016 - 2017 TFF 1\'inci Lig’de alınan kötü sonuçların ardından istifa etmiş ve yerine Feyyaz Uçar getirilmişti. Aradan geçen sürenin ardından İsmail Ertekin, yaklaşık 1 yıl aradan son Bandırmaspor’da tekrar teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Bandırmaspor’dan yapılan resmi açıklamada, “Teknik direktörlük görevine Bandırmaspor\'umuza son şampiyonluğu yaşatan İsmail Ertekin getirildi. Bandırmasporumuza ve yeni teknik direktörümüz İsmail Ertekin\'e hayırlı olsun”  denildi.

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