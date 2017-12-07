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Spor

Bandırmaspor’da iki futbolcu kadro dışı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA,(BALIKESİR),(DHA) -TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bandırmaspor’da iki futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı

07 Aralık 2017 17:08

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA,(BALIKESİR),(DHA) -TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bandırmaspor’da iki futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı. Santrafor mevkiinde oynayan 28 yaşındaki Üstün Bilgi ile 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Gökhan Yılmaz, süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Oyuncuların kadro dışı bırakılma nedeni olarak disiplinsiz davranışları gösterilirken, Bandırmaspor,  Haluk Türkeri’nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Üstün Bilgi’nin de kadro dışı bırakılmasıyla birlikte iki santrafor oyuncusundan yoksun kalmış oldu.

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