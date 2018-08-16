Bandırmaspor'da borçlar ödeniyor, transfer yasağı da kalktı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )

Bandırmaspor\'da transfer yasağı kalkarken, borçların da ödenmesi camiada sevinç yarattı.

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Kayhan İpek, takımın kamp ve hazırlık maçlarını değerlendirerek ekonomik durumları hakkında bilgi verdi. Takımın transfer yasağının kalktığını açıklayan İpek, “Sezon öncesi hazırlıklarımızın 2’nci etabını Ankara Kızılcahamam’da sürdürüyoruz. Kampta Adıyamanspor, Hacettepespor ve Sakaryaspor olmak üzere 3 maçımız oldu. Bu maçlardan 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve bir de galibiyet aldık. Burada bizim dikkat ettiğimiz konu alınan sonuçlardan öte takımın eksiklerini görmek ve lig başlamadan önlem almak. Bu maçlarla ilgili olarak aldığımız teknik raporlar takımın savaşçı ve hırslı olduğu yönünde. Kamp cumartesi günü sona erecek. Bayram sonrası takımımız Bandırma’daki tesislerimizde lige hazırlıklarına devam edecek. Bizlerde bu süre zarfından yönetim olarak boş durmuyoruz. Kulübün ekonomik koşullarını iyileştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda birçok firma ile görüşmelerimiz oldu ve geri dönüşler de olumlu” dedi.

TRANSFER YASAĞI KALKTI

Eski teknik direktör İsmail Ertekin’in TFF’ye alacakları nedeniyle başvurması üzerine koyulan transfer yasağının kalktığını açıklayan Kayhan İpek, kulüpte maddi disiplin sağlayarak çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. İpek şöyle konuştu:

“Kulübün maddi durumuna değinecek olursak geçen sezondan kalan 8 futbolcumuza alacaklarının tamamını ödedik. İsmail Ertekin’e olan 180 bin lira borcun ilk etapta 34 bin lirası ve ardından da 146 bin lirayı ödedik. Dolayısıyla bu sayede kulübümüzün üzerinde bulunan transfer yasağını kaldırdık. Bugün için transfer yasağı gibi bir durum söz konusu değil. Bu konuda taraftarımızın ve Bandırma’nın içi rahat olsun. 2. Lig\'de mücadele eden kadın hentbol takımımızda forma giyen oyuncularımız da aralık ve mayıs aylarını kapsayan maaşlarını 4 takside bölerek alacaklarının 1. taksitini ödedik. Bu yıl futbol takımımızda forma giyecek olan oyuncularımızın da ödemelerine başladık. Bu maddi disiplin içinde çalışmalarımıza devam ederek ligde kendinden söz ettiren iddialı bir Bandırmaspor göreceğiz.\"

FOTOĞRAFLI