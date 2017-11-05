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Spor

Bandırmaspor-Nazilli Belediyespor: 2-1

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA,(BALIKESİR),(DHA) STAT: 17 Eylül HAKEMLER: Çağdaş Altay(xxx),Yunus Taşkın(xx),Mehmet Can Küçük(xx) BANDIRMASPOR: Ali (xx), Birhan( xx) David Deniz(xxx), Üstün (xxx), Özgür(xxx), Erhan(xxx), Berkay(xx), Gökhan(xx), Bahri Can(xxx) (

05 Kasım 2017 18:50

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA,(BALIKESİR),(DHA)

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Çağdaş Altay(xxx),Yunus Taşkın(xx),Mehmet Can Küçük(xx)

BANDIRMASPOR: Ali (xx), Birhan( xx) David Deniz(xxx), Üstün (xxx), Özgür(xxx), Erhan(xxx), Berkay(xx), Gökhan(xx), Bahri Can(xxx) (Dk. 80 Mehmet xx), Emre (xx) (Dk. 57 Mesut xx), Adem (xx) (Dk. 66 Oğuzhan xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Evren (xx), Mehmet (xxx) (Dk.75 Berkay xx),Fatih (xx), Mert Çakar (xxx), Burhan (xx), Mert Er(xx), Abdulkadir (xxx) (Dk.76 Tayfur xx), Nurettin (xx), Ayhan (xxx), Emre (xx), Gürhan(xx) (Dk.83 Mert Çakar ?)

GOLLER: Dk.37 David Deniz, Dk. 90+5 Birhan (Bandırmaspor), Dk.28 Abdulkadir (Nazilli Belediyespor)

SARI KART: Mehmet (Nazilli Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Bandırmaspor, sahasında ağırladığı Nazilli Belediyespor\'u son anlarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Bandırmaspor liderlik koltuğuna oturdu.

6\'ıncı dakikada orta alandan aldığı topla ceza alanına giren Gürhan, kaleciyle karşı karşıya topu yandan dışarı gönderdi.

19\'uncu dakikada, ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta David Deniz’in şutunu kaleci Evren, köşeden kornere çeldi.

28\'inci dakikada Nazilli Belediyespor’un golü geldi. Soldan Mert’in orasında kale önünde topa dokunan Abdulkadir ağları gördü: 0-1

37\'inci dakikada Bandırmaspor, eşitliği yakaladı. David Deniz’in yaklaşık 40 metreden şutunda kaleci Evren’in müdahalesine rağmen top kalenin içine düştü: 1-1

42\'inci dakikada Adem, ceza alanına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldıysa da topa vuramadı.

67\'inci dakikada Nazilli Belediyespor mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Burhan’ın sağ kanattan ortasıyla ceza alanı içinde buluşan Abdulkadir uygun pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.

72\'inci dakikada Oğuzhan’nın ceza alanı içene attığı pasla bir anda kaleci ile karşı kaşıya kalan Gökhan Yılmaz, kötü kontrol ve vuruşla topu üstten dışarı yolladı. Bandırmaspor mutlak bir pozisyonu gole çeviremedi.

80\'inci dakikada Bandırmaspor’un kazandığı korner vuruşu Bahri Can kullandı. Ceza alanı içinde topla buluşan Üstün topu üstten dışarı gönderdi.

90+5\'inci dakikada maçın bitimine saniyeler kala ceza alanı dışında topla buluşan Bandırmaspor\'dan Birhan, takımına galibiyeti getiren golü attı. Birhan’ın sert şutu kalecinin yanından ağlarla buluştu. Bandırmaspor kendi evinde 3 puanı alan taraf oldu.

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