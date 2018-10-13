Bandırmaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-0

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )-

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Selim Özen(xx), Emir Kılıçarslan(xx), Hüseyin Kıvanç Durmaz(xx)

BANDIRMASPOR: Ahmet Said(xxxx), Erdi(xx), Ömer Faruk Ermeç(xx), Doğan Can Davas(xxx), Berat (xx)(Dk. 79 Ömer Faruk Boz(xx)), Muharrem(xxx)(Dk.89 Yusuf Akyel), Nurettin(xx), Rıza(xx), Oğulcan(xx)( Dk. 79 Alp (xx)), Yunus(xx), Fatih(xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ersel(xx), Kürşat(xx)(Dk. 60 Fatih Gül (xx)), Onur(xx), Umut(xx), Erman(xx), Ufukhan(xx), Mehmet(xx), Artun(xxx)(Dk. 88 Abdurrahman), Erhan(xx), Zafer(xx)(Dk. 70 Çağrı(xx)) Yaser(xx)

SARI KARTLAR: Berat, Erdi Öner, Muharrem Efe, Ömer Faruk, Ömer Faruk Boz (Bandırmaspor), Umut Kaya, Erman Bulucu, Zafer, Onur Koray, Fatih Gül (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Bandırma’da oynanan Bandırmaspor - Manisa BŞB maçından gol sesi çıkmadı. Her iki takımda birer puanla yetinmek zorunda kaldı.

7\'ncinci dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Ceza alanı içinde topla buluşan Zafer, topu kalecinin üstüne vurdu. Kaleci topu bacaklarıyla dışarı çeldi.

11’nci dakikada ev sahibi takım üzerinde baskısını artıran Manisa, ikinci önemli bir pozisyonu da gole çeviremedi. Soldan kullanılan köşe vuruşunda kendini arka direkte unutturan Yaser’in vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

25’inci dakikada ani gelişen Bandırmaspor atağında, Berat’ın sol kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Ömer Ermeç’in vuruşunu kaleci dışarı çelmeyi başardı. Bandırmaspor önemli bir pozisyonu gole çeviremedi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 kapandı.

85’nci dakikada Bandırmaspor gole çok yaklaştı. Fatih Kıran’ın ortasında ceza alanı içinde topa kafayla vuran Ömer Faruk Ermeç, mutlak gol şansını değerlendiremedi. Kaleci topu üsten dışarı çeldi. İkinci yarıda her iki takım bir birine üstünlük sağlayamadı. Oyun temposu sık sık faul ve sarı kartlar nedeniyle düştü.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)