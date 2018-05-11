Bandırmaspor hakemleri TFF'ye şikayet etti

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir),(DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bandırmaspor, Sakarya\'da oynanıp 1-1 sonuçlanan Play-Off çeyrek final ilk maçını yöneten hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu\'na şikayet etti.

Bandırmaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erol Rüzgar, maçı yöneten Bülent Birincioğlu\'nun rakip takım oyuncuları için mutlaka kullanması gereken kırmızı kartlarına başvurmadığını, rakip takım aleyhine vermesi gereken ince faulleri es geçtiği gibi ev sahibi takım lehine verdiği penaltının gülünç olduğunu vurguladı.

Rüzgar, \"Ancak maç, sahada kazanılır. Karakterli oyunculardan kurulan takımımız, bu olumsuz koşullara rağmen çok iyi mücadele etti. Kendilerini yürekten kutluyorum. Bizim, federasyonda en küçük bir lobimiz yok. Gücümüzü Bandırmaspor\'dan alıyoruz. Önümüzde 2-3 maçımız kaldı. Şampiyon olacağımıza inanıyorum\" dedi.

Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Bilgen Süngü de maçtan 5 dakika öncesine kadar Sakaryaspor amigolarının saha içinde bulunmasının yönetmeliklere aykırı olduğuna dikkati çekerek, \"Maç boyunca sahaya, oyuncularımıza yüzlerce çakmak, gazoz şişesi atıldığı halde hakem, uyarıcı hiçbir anons yaptırmadı. Aleyhimize saçma sapan bir penaltı verdi. Pozisyonlar sırasında oyuncularımıza vuran, hatta kafa atan rakip takımın en az üç futbolcusu kırmızı kart görmeliydi. Böyle basiretsiz bir hakem görmedik. Şimdi merak ediyorum, bakalım, Sakaryaspor\'a ne ceza verilecek?\" diye konuştu.

Süngü, maça gelen Şansal Büyüka ve Yılmaz Vural gibi isimlerin de lobi ve psikolojik baskı kurarak Sakaryaspor\'a destek verdiklerini öne sürdü.

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Hasan Çakmak ise kulübün içinde bulunduğu dar boğaza karşın futbolcuların büyük bir sorumluluk duygusu içinde ve özveriyle mücadele ettiklerine işaret etti. Çakmak, \"Bu kulüp hepimizin, tüm Bandırma\'nın takımı. Herkesin kulübe maddi-manevi destek vermesi gerekir. Bu arada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nin de Bandırmaspor\'a maddi desteğini bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi, Balıkesirspor\'a verdiği maddi desteğin yarısını bize verse kulübümüzün hiçbir borcu kalmaz\" şeklinde konuştu.

Çakmak, pazartesi günü, Bandırma\'da, Sakaryaspor ile oynayacakları çeyrek final Play-Off maçının rövanşına tüm Bandırma\'yı davet ettiklerini sözlerine ekledi.

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