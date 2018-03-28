Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup karşılaşmasında evinde İzmir temsilcisi Altay’ı ağırlayacak olan Bandırmaspor, galibiyete kilitlendi.

Altay ile arasında 5 puanlık fark bulunan ve Nazilli Belediyespor deplasmanından aldığı 3 puan ile 6’ncı sıraya yükselen Bandırmaspor, lig lideri Atay’ı pazar günü saat 15:00’da 17 Eylül Stadı\'nda misafir edecek. Maç öncesi açıklamalar yapan Bandırmaspor Başkanı Hasan Çakmak, yönetim, teknik heyet, taraftar ve sporcular olarak galibiyet için kenetlendiklerini belirterek, \"Altay maçı bizim için bir final özelliği taşıyor. Bu maçın ardından 5 maçımızı da puan kaybetmeden geçersek büyük ölçüde şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Bandırma halkını da takıma destek vermeleri için pazar günü maça bekliyoruz\" dedi.

\"BU FIRSATI DEĞERLENDİRMELİYİZ\"

Bandırmaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada Altay’ın karşısına tam kadro olarak çıkacaklarını, sakat ya da cezalı oyuncuları bulunmadığını söyledi. Ertekin, moral ve motivasyonlarının son derece yüksek olduğuna ve galibiyete kilitlendiklerine işaret ederek, \"Elimize çok iyi bir fırsat geçti. Bu fırsatı değerlendirerek maçı kazanmalıyız. Bu maçın ardından oynayacağımız 5 maç bizim için final olacak. Önceliğimiz Altay karşısında galip gelmek\" dedi.

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