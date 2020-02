Bandırmaspor, Doğan Can Davas için Terim'den haber bekliyor

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

Galatasaray\'da forma giyen 21 yaşındaki Doğan Can Davas\'ı renklerine bağlamak isteyen Bandırmaspor Baltok, oyuncu için Fatih Terim\'in kararını bekliyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Bandırmaspor Baltok, transfer döneminin bitimine 3 gün kala Galatasaray’da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Can Davas’ı renklerine bağlamak için harekete geçti. 10 numara mevkiinde oynayan futbolcu için Bandırmaspor transfer komitesi gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre; Doğan Can’ın transferinde her konuda anlaşmaya varıldı ve pürüzler giderildi. Oyuncunun da Bandırmaspor’a sıcak baktığı belirtildi. Transferin 1-2 gün içinde netleşmesi beklenirken, transfer konusunda son sözün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’de olduğu ve Terim’in kararının beklendiği öğrenildi. Bandırmaspor, Doğan Can’ı renklerine bağlayarak transfer çalışmalarını noktalayacak.

