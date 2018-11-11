Bandırmaspor Baltok-Fatih Karagümrük: 0-1

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder(xx), Adem Şahan(xx), Ali Rıza Öztürk(xx)

BANDIRMASPOR BALTOK: Ahmet Said(xx), Erdi(xx), Yusuf(xx), Fatih Üge(xx)(Dk. 79 Haluk x) , Alp(xx), Ömer Faruk Ermeç(xxx)(Dk. 72 Berat xx), Muharrem(xx) (Dk. 79 Yunus xx) , Mete(xx), Rıza(xx), Oğulcan(xx), Ali Han(xxx)

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.: Tarık(xx), Adil(xx), Turgut Doğan(xxx)( Dk. 90+ Emir (?), Youssef(xxx), Murat Türkkan(xxx), Sanharib(xx)(Dk.62 Ramazan Civelek(xx)), Benjamin(xx)(Dk. 24 Murat Ceylan(xx ), Ufuk (xx), Bilal Aziz (xxx), Fatih(xx), Selçuk(xx)

GOL: Dk. 75 Ramazan (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Bilal Aziz, Adil (Fatih Karagümrük)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta yer alan Bandırmaspor Baltok, Fatih Karagümrük\'ü konuk etti. Düşme potasında bulunan Bandırmaspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11\'inci dakikada Fatih Karagümrük gole çok yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşunda Bandırmaspor savunmasından seken topa Youssef kafa ile vurdu. Sağ alt köşe giden topu kaleci son anda kornere çeldi.

16\'ncı dakikada ani gelişen Bandırmaspor atağında Ömer Ermeç, ceza alanı dışında topla buluştu. Ömer bir anda defansı da arkasında bırakarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı uygun pozisyondan yararlanamadı. Ömer\'in vuruşu kalecinin ayaklarına çarparak dışarı çıktı.

31\'inci dakikada Fatih Karagümrük mutlak gol şansını gole çeviremedi. Sağ kanattan Fatih\'in ortasında arka kale direğinde topla buluşan Selçuk, uygun pozisyonda topun gelişine sert vurdu. Top üstten dışarı çıktı.

34\'üncü dakikada Fatih Karagümrük kalesi büyük tehlike atlattı. Bandırmaspor\'un sağdan ortasında Fatih\'in ters vuruşuyla kendi kalesine gönderdiği topu son anda kaleci kornere çeldi. Karşılaşmada gol sesi çıkmayınca ilk yarı golsüz sona erdi.

48\'inci dakikada ara pasla ceza alanı içinde topla buluşan Ali Han, uyun pozisyonda topu kaleye gönderemedi. Kalenin sol çaprazından ceza alanı içine giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Ali Han, topu kalecinin üstüne vurdu, top kornere çıktı.

65\'inci dakikada ani gelişen Bandırmaspor atağından Ömer ceza alanı sol çaprazında topla buluştu. Ömer\'in vuruşu dışarı gitti.

66\'ncı dakikada Bandırmaspor gole çok yaklaştı. Defansın hatasını iyi değerlendiren Ömer, bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi de geçen Ömer açısını kaybedince topa kötü vurdu. Top auta çıktı.

75\'inci dakikada Soldan yapılan ortayı iyi değerlendiren Ramazan Civelek, topu ağlara göndererek Fatih Karagümrük\'ü öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)

