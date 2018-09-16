Bandırmaspor Baltok - Zonguldak Kömürspor: 2-2

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (BALIKESİR) (DHA)

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Burak Özcan(xx), Ufuk Uğurlu(xx), Tolga Özcan(xx)

BANDIRMASPOR BALTOK: Ramazan(xx), Erdi(xx), Yusuf(xx), Alp(xx), Doğan Can(xxx), Berat (xxx)(Dk. 77 Yunus xx), Muharrem(xx)(Dk. 83 Ömer Faruk Ermeç xx), Nurettin(xx), Mete(xx), Ali Han(xx)(Dk.46 Ömer Faruk Boz xx), Fatih (xxx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan(xx), Ercan(xx), Kamil(xx), Okan(xx), Onur(xx), Hüseyin(xx)(Dk.64 Gencay xx), Şevket(xx), Turan(xxx), Emre(xx), Mert(xx)(Dk.77 Onur Uslucan xx), Kemal(xx)(Dk.64 Cömert xx)

GOLLER: Dk.13 Doğan Can, Dk.60 Berat (Bandırmaspor) - Dk.68 - Dk. 80 Turan (Zonguldak Kömürspor)

SARI KARTLAR: Mete, Fatih, Erdi (Bandırmaspor Baltok) - Kamil, Kemal, Ercan, Onur, Emre Kara, Sinan (Zonguldak Kömürspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmada Bandırmaspor Baltok, Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kaldı.

5’inci dakikada maçın ilk tehlikeli atak konuk takım Zonguldak Kömürspor\'dan geldi. Okan\'ın ceza alanının sol çaprazında Mete’den sıyrılıp çektiği şutu kaleci Ramazan’da kaldı.

12’nci dakikada soldan Ercan’ın kaleye ortaladığı top, üst direğe çarparak dışarı çıktı.

13’üncü dakikada Sol çaprazdan ceza alanına giren Doğan Can, yerden bir şutla topu ağlara bıraktı: 1-0.

30’uncu dakikada sağdan Kemal’in ortasında ceza alanı içinde Okan’ın kafa şutunu kaleci Ramazan direğin dibinde çeldi.

60’ıncı dakikada Bandırmaspor, ikinci golüne kavuştu. Ara pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Berat, kalecinin yanından topu filelerle buluşturdu: 2-0.

68’inci dakikada konuk takım farkı bire indirdi. Sağdan Cömert’in ortasında kale önünde topla buluşan Turan, ağları havalandırdı: 2-1.

80’inci dakikada savunmanın arkasına sarkan Turan, kendisinin ve takımının 2’nci golünü atarak skora eşitlik getirdi: 2-2.

86’ncı dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan konuk takımdan Emre mutlak gol şansını değerlendiremedi. Emre topu üsten dışarı attı.

88’inci dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Bandırmaspor’da Ömer Faruk Boz, hemen yanındaki müsait arkadaşı Doğan Can’a pas vermeyerek şansını kendi denedi. Top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca iki takımda birer puanla yetinmek zorunda kaldı.

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