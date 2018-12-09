Bandırmaspor Baltok - Tuzlaspor: 1-2

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (BALIKESİR) (DHA)

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Hamdi Tontu (xx), Gökhan Coşar (xx)

BANDIRMASPOR BALTOK: Ahmet Said (xx), Erdi (xx), Yusuf (xxx), Alp(xx) (Dk. 46 Muharrem xx), Nurettin (xx), Mete (xx), Rıza (xx), Oğulcan (x) (Dk. 39 Fatih Güngör xx), Ali Han (x), Ömer Faruk Boz (xx), Fatih (xx) (Dk. 72 Haluk xx)

TUZLASPOR: Bayram (xx), Gökcan (xx), Sadık (xx), Murat (xx), Mehmet Özdınaz (xx), Muhammet Akarslan (xx), Mehmet Ozan (x) (Dk. 20 Doğan Can Otman xx), Erdinç Pekgöz (xx), Berat Ali (xx) (Dk. 74 Taner xx), Tarık (xx), Furkan (xx) (Dk. 80 Taner xx)

SARI KARTLAR: Sadık Baş (Tuzlaspor)

GOLLER: Ömer Faruk Boz (Bandırmaspor Baltok) - Dk. 38 Muhammed, Dk. 58 Murat (Tuzlaspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup’ta son sıralarda yer alan Bandırmaspor Baltok, lider Tuzlaspor’u evinde konuk etti. Bandırmaspor karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

24’üncü dakikada Bandırmaspor defansının arkasına sarkan Sadık Baş karşılamanın ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Sadık, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

38’inci dakikada serbest vuruşu kazanan Tuzlaspor’da Mehmet’in sol kanattan yaptığı yerden ortada topa dokunan Muhammed takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

50’nci dakikada Ömer Faruk skora eşitliği getirdi. Ceza alanı hemen dışında topla buluşan Ömer, ayağının içiyle topu kalecinin uzanamadığı sağ köşeye bırakarak takımına beraberliği getirdi: 1-1.

58’inci dakikada Murat Yılmaz konuk ekibi öne geçiren golü kaydetti. Sağ kanattan ceza alanı içine giren Mehmet takım arkadaşı Murat’a pas verdi. Bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Murat topu filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşmanda başka gol sesi çıkmayınca Tuzlaspor, deplasmanda rakibini 2-1’lik skorla mağlup etti.

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