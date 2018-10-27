Bandırmaspor Baltok - Şanlıurfaspor: 0-1

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA)

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Celal Bayraklı(xx), Abdullah Uğur Sarı(xx), Serdar Soydan(xx)

BANDIRMASPOR BALTOK: Ramazan(xx), Erdi(xx), Fatih Üge(xx), Ömer Faruk Ermeç(xxx), Doğan Can Davas(xxx), Muharrem(xx)(Dk.79 Haluk Türkeri xx), Nurettin(xx), Rıza(xx), Oğulcan(xx) (Dk. 65 Mehmet Gülmez xx), Ömer Çoban(xx), Fatih Kıran(xx)

ŞANLIURFASPOR: Ömer(xx), Samet(xx), Aykut(xx), Benhur(xx) (Dk. 63 Doğan Karakuş xx), Halil İbrahim(xxx), Cebrail(xx), Emre(xx), Feridun(xx)(Dk. 84 Harun xx), Halil(xx), Onur(xx), Fevzi(xx)(Dk. 46 Ömer Bozan xx)

GOL: Dk. 73 Ömer Bozan (Şanlıurfaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Halil (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Nurettin, Fatih Üge (Bandırmaspor Baltok), Onur Demir, Emre, Ömer Bozan (Şanlıurfaspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta son sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bandırmaspor Baltok, evinde Şanlıurfaspor’u konuk etti. Kale önlerinde tehlikenin az yaşandığı karşılaşmada Şanlıurfaspor serbest vuruştan Ömer Bozan ile gol bularak karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

28’inci dakikada Bandırmaspor’dan Muharrem Efe, ceza alanı dışında topla buluştu. Şansını şut ile deneyen Efe’nin vuruşu üsten dışarı gitti. Maçın yaklaşık 30 dakikalık bölümünde ilk tehlikeli atağı Bandırmaspor geliştirdi.

51’inci dakikada ani gelişen Şanlıurfaspor atağında ceza alanı içine sağ kanattan girerek sert bir vuruş yapan Halil İbrahim’in şutu kalecide kaldı. Kaleci topa iki hamlede sahip oldu.

59’uncu dakikada ev sahibi takım üzerinde baskısını artıran Şanlıurfaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Feridun’un ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Benhur’un vuruşu üsten dışarı gitti. Şanlıurfaspor önemli bir gol pozisyonunu değerlendiremedi.

73’üncü dakikada ceza alanı hemen dışından serbest vuruş kazanana Şanlıurfaspor’da topun başına geçen Ömer Bozan takımını öne geçiren golü attı. Yaklaşık 25 metreden barajın yanından topu kaleye gönderdi. Ömer’in vuruşu sol alt köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

86’ncı dakikada Şanlıurfaspor’da ikinci sarı karttı gören Halil oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Şanlıurfaspor deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)