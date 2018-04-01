Bandırmaspor-Altay:1-1

Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Turgut Doman(x),Turgut Evran(xx), Mücahir Değermenci(xx)

BANDIRMASPOR: Ali (xx) - Birhan(xx), David Deniz(xxx),Özgür(xx), Erhan(xxx), Berkay(xx)(Dk. 56 Erdi xx), Hüseyin(xx),Nurettin(xx), Oğuzhan(xx), Bahri(xxx), Mertcan(xx) (Dk. 51 Feyyaz xx)

ALTAY: Egemen(xx) - Serkan(xx), Maksut(xx)(Dk. 67 İbrahim Ferdi xx), Hüsamettin(xxx) Murat Uluç(xx)(Dk. 64 Muharrem xx), Ferhat(xx),Necdet(xx), İbrahim(xx), Murat Türkkan(xx), Doğan(xxx) (Dk. 78 İbrahim Akın xx), Atakan(xx)

GOLLER: Dk. 7 Doğan (Altay) - Dk. 41 David Deniz (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Berkay, Bahri Can, Ali Türkan (Bandırmaspor) - Atakan, Ferhat (Altay)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Bandırmaspor, evinde Altay ile 1-1 berabere kaldı.

7’nci dakikada sağdan yapılan ortaya Bandırmaspor’lu savunma oyuncuları müdahale edemeyince kale önünde topla buluşan Doğan, kalecinin üstünden topu ağlara bıraktı: 0-1.

19’uncu dakikada soldan Mertcan pasında ceza alanının sol çaprazında topla buluşan Erhan’ın şutu kaleci Egemen’de kaldı.

33’üncü dakikada gelişen Altay akınında Ferhat’ın uzaktan sert şutu direğin yanından dışarı gitti.

41’inci dakikada Bandırmaspor beraberliği yakaladı. Erhan’ın pasında ceza alanı dışında topla buluşan David Deniz, yaklaşık 40 metreden sert bir şutla, kalecinin sağından toplu filelerle buluşturdu: 1-1.

63’üncü dakikada Bandıramspor önemli bir gol şansını değerlendiremedi. Oğuzhan’ın soldan ortasında Hüseyin Altuğ ceza alanı içinde topa sert vurdu. Kaleci sert şutu çıkarmayı başardı. Pozisyonun devamında top kalecide kaldı.

81’inci dakikada Altay defansının pas hatasında Bandırmaspor’da Feyyaz, topu bir anda önünde buldu. Ceza alanı içine giren Feyyaz müsait pozisyonda topu auta bıraktı.

Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmayın maç 1-1 berabere sona erdi.

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