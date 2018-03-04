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Spor

Bandırmaspor - Zonguldak Kömürspor: 3-1

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA,(BALIKESİR),(DHA) STAT: 17 Eylül HAKEMLER: Gürel Uzuner(xx),Armağan Çekinmez(xx),Barkın Güdü(xx) BANDIRMASPOR: Ali (xx), Erdi(xx) (Dk

04 Mart 2018 19:41

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA,(BALIKESİR),(DHA)

STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Gürel Uzuner(xx),Armağan Çekinmez(xx),Barkın Güdü(xx)
BANDIRMASPOR: Ali (xx), Erdi(xx) (Dk.63 Berkay Can xx), Birhan (xx), David Deniz (xx), Özgür (xx), Erhan (xxx) (Dk. 88 Murathan ?), Hüseyin (xx), Nurettin (xx), Feyyaz (xx), Bahri (xx), Mertcan (xxx) (Dk.77 Oğuzhan xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan(x (Dk.46Ahmet xx), Kemal (xx), Ercan (xx), Kamil (xx), Hasan (xx) (Dk.64 Ertan xx), Onur (xxx), Hüseyin (xxx), Mustafa (xx), Mert (xx), Uğur (xx) (Dk 85 Ali Kemal ?), Okan (xx)
GOLLER: Dk.10 Erhan, Dk.31 Feyyaz, Dk.75 Hüseyin (Bandırmaspor) Dk. 84 Onur(P)( Zonguldak Kömürspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Bandırma’da oynanan maçta Bandırmaspor, Zonguldak Kömürspor’u 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
10\'uncu dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Erhan, topu kalecinin üstünden ağlara bıraktı: 1-0
13\'üncü dakikada soldan gelişen konuk takım akınında Onur’un yerden şutunu kaleci Ali, son anda kornere çeldi.
26\'ncı dakikada sağ kanattan Bandırmaspor ceza alanına yaklaşan Onur, topla içeri girdiği sırada köşeye giden şutunu kaleci Ali, son anda köşeden kornere attı.
30\'uncu dakikada Bandırmaspor kalesi önünde meydana gelen karambolde Hasan’ın şutu üstten dışarı gitti.
31\'inci dakikada Bandırmaspor’un ikinci golü geldi. Ceza alanı yayı üstünde, sol kanattan gelen ortayı Erhan’ın göğsüyle kontrol ederek, Feyyaz’a aktardı. Feyyaz\'ın serden sert şutu, kalecinin solundan ağları buldu: 2-0
35\'inci dakikada ceza alanı içinden Hüseyin’in şutunu kaleci son anda kornere attı.
47\'nci dakikada Mustafa, topu boş kale yerine üstten dışarı attı.
52\'inci dakikada orta alandan aldığı topla ceza alanına giren Erhan’ın yerden şutu kalecide kaldı.
75’inci dakikada Bandırmaspor 3’üncü golü geldi. Birhan’ın geliştirdiği atakta, Mercan sol kanattan topu kontrol ederek arkada direkte bulunan Hüseyin’e ortaladı. Hüseyin, ayak içiyle topu kalecin sağından ağlara gönderdi: 3-0.
82\'nci dakikada Zonguldakspor’u baskısı altına alan Bandırmaspor önemli bir pozisyonunu gole çeviremedi. Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Feyyaz\'ın şutu kaleciden dönerken, defans topu uzaklaştırdı.
84\'üncü dakikada Özgür ve Berkay Can’ın arasında kalan Ertan Koç’un ceza alanı içinde düşmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Zonguldak Kömürspor’da topun başına geçen Onur kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi: 3-1

Karşılamada başka gol olmayınca Bandırmaspor sahadan 3-1\'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

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