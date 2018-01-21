Bandırmaspor - Silivrispor: 1-1

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(BALIKESİR),(DHA) -

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Ali Zağlı (x), Hakan Karabalcık (xx), Murat Tuğberk Curbay (xx)

BANDIRMASPOR: Ali (xx), Oğulcan (xxx), Erdi (xx), Birhan (xxx), David Deniz (xxx), Erhan (xx), Berkay (xxx), Hüseyin Altuğ (xx) (Dk. 90 Hüseyin Pala ?), Mehmet (xx) (Dk. 62 Mertcan xx), Oğuzhan (xxx) (Dk. 83 Yunus xx), Bahri (xx)

SİLİVRİSPOR: Batuhan (xx), Yusuf (xx), Yunus (xx) (Dk. 64 Barış xx), Serkan (xx), Tufan (xx), Ali (xx), Orhan (xx) (Dk. 65 Kazım xx), Eşref (xxx), İsmail (xxx), Ekrem (xx) (Dk. 73 Ramazan xx), Tolgahan (xxx)

SARI KARTLAR: David Deniz, Erhan (Bandırmaspor), Serkan, Yunus, Yusuf, İsmail (Silivrispor)

GOLLER: Dk.45+1 Mehmet (Bandırmaspor), 90+3 Ramazan (Silivrispor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Bandırmaspor, sahasında Silivrispor ile 1-1 berabere kaldı.

7\'nci dakikada Bandırmaspor gole yaklaştı. Ceza alanı içinden Erhan’ın sert şutunu kaleci Batuhan köşeden çıkardı.

27’nci dakikada Bandırmaspor\'da Hüseyin’in ceza alanı dışından yerden şutu, direğe çarparak dışarı gitti.

38’inci dakikada bu kez konuk takım Silivrispor, mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Bandırmaspor savunmasının bir anlık duraklamasından yararlanan Ekrem, kaleciyle karşı karşıya durumda topu yandan dışarı attı.

45+1’inci dakikada Bandırmaspor öne geçti. Sağdan Oğulcan’ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde topa dokunan Mehmet, ağları havalandırdı: 1-0.

59’uncu dakikada Birhan’ın sert şutu kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

80’inci dakikada oyuna ikinci yarı giren Mertcan kendi pozisyonunu yarattı. Mertcan, Oğuzhan ile ver kaç yaparak rakip ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topu kalecinin üzerine nişanlayan Mertcan, dönen topu da dışarı gönderdi.

90+3’üncü dakikada ani gelişen Silivrispor atağında Tufan’ın sol kanattan yaptığı yerden ortayı rakip defansın hatasıyla değerlendiren Ramazan, maçın bitimine dakikalar kala maça eşitliği getirdi. 1-1

Karşılaşma 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)