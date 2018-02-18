Bandırmaspor - Pendikspor: 3-1

Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(BALIKESİR),(DHA)

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Batuhan Gültek(xx), Ercan Aydın(xx), Mustafa Onur Özgenç(xx)

BANDIRMASPOR: Ali(xx), Erdi(xx),Birhan(xx),David Deniz(xxx), Özgür(xxx),Erhan(xxxx)(Dk. 90 Fatih ?),Hüseyin(xx)(Dk.78Oğuzhan xx), Nurettin(xx),Feyyaz(xx),Bahri(xxx),Mertcan(xx) (Dk.89 Murathan ?)

PENDİKSPOR: Emre(x),Süheyl(xx),Berk (xx), Mustafa(xxx) (Dk. 78 Taha xx),Fatih(xxx),Yaser(xx),Mehmet(x)(Dk.46 Yasin xx),Bahadır (x)(Dk.26 Murat xx), Erdem(xx),Erol(xx),Azad(xx)

GOLLER: Dk.15 David Deniz(Bandırmaspor), Dk.45+2 Feyyaz, Dk.88 Erhan (Bandırmaspor), Dk.79 Yaser (PEN.) (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Berk, 82 Azad (Pendikspor)

KIRMIZI KART: Dk.26 Emre (Pendikspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bandırmaspor, Pendikspor’u kendi evinde 3-1 mağlup etmeyi başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5’inci dakikada ilk tehlikeli pozisyonu Bandırmaspor yarattı. Sağdan gelen ortaya Feyyaz iyi vuramadı.

8’inci dakikada ceza alanı içinden David Deniz’in şutu yandan dışarı gitti.

11’inci dakikada soldan Erhan’ın aşırtma vuruşu ağlarla buluştuysa da pozisyon ofsayt olunca gol geçersizdi.

15’inci dakikada Bandırmaspor aradığı gole kavuştu. Sağdan gelişen akında kale önüne gelen topu Pendikspor savunması uzaklaştıramayınca David Deniz, sert bir şutla ağları gördü: 1-0

26’ncı dakikada Pendikspor 10 kişi kaldı. Feyyaz, ceza alanına girerken kaleci Emre tarafından düşürülünce kırmızı kart gördü. Konuk takım, Bahadır’ı oyundan çıkararak kaleyi Murat’a teslim etti.

44’üncü dakikada Mertcan’ın soldan ortasında Erhan, kale önünde topu kafayla üstten dışarı attı.

45+2’nci dakikada, ilk yarının üç dakikalık kayıp süresi oynanırken Feyyaz, bir anda savunma oyuncularından sıyrılarak ceza alanına girip kalecinin yanından topu filelerle buluşturdu: 0-2 ilk yarı bu sonuçla kapandı.

53’üncü dakikada soldan David Deniz’in ortasında Mertcan’ın ceza alanı içinden şutunu kaleci Murat, kale çizgisi üzerinde tuttu.

66’ncı dakikada ceza alnı dışında topla buluşan Pendikspor’da Yaser, defansın ve kalecinin büyük hatasını gole çeviremedi. İlk olarak savunma oyuncu Özgür’ü geçen Yaser, ardından kalesini terk eden kaleciyi geçti anca kaleye uzak kalan Yaser şansını denedi. Top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Yasin topa etkili vuramayınca defans topu uzaklaştırdı.

72’nci dakikada Bandırmaspor’un ani gelişen atağında Hüseyin Altuğ mutlak gol şansını değerlendiremedi. Ceza alanı içine sol kanattan ani giren Hüseyin’in şutu yan ağlarda kaldı.

73’üncü dakikada Bandırmaspor’da Erhan kendi pozisyonunu yarattı. Sağ kanatta kaleye yönelen Erhan’ın set vuruşu yan ağlarda kaldı. Bandırma spor iki dakika içinde geliştirdiği iki önemli gol pozisyonundan yararlanamadı.

79’uncu dakikada Bandırmaspor ceza alanı içinde Nurettin, Taha’yı düşürünce Pendikspor penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Yaser, Pendikspor’un ilk golünü kaydetti.

88’inci dakikada Mercan’ın sağ kanattan getirdiği topla buluşan Erhan takımının 3’üncü golünü kaydetti. Ceza alanı hemen dışından sert bir vuruş yapan Erhan topu filelere yolladı. 5 dakika uzatma süresi eklen karşılamada başka gol sesi çıkmayınca Bandırmaspor sahadan 3-1’lik skorla ayrıldı.

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