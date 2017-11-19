Bandırmaspor - Ottocool Karagümrük: 4-1

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA,(BALIKESİR),(DHA)

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER Hasan Avcı (xx), Hüseyin Kıvanç Durmaz (xx), Levent Aktan(xx)

BANDIRMASPOR: Ali(xx), Oğulcan(xx), Erdi (xx), Birhan (xx), David Deniz (xx) (Dk. 90+1Hüseyin ?), Üstün (xxx), Özgür (xx), Erhan (xx)(Dk.75 Yusuf Akyel xx), Hüseyin (xx), Gökhan (xxx) Oğuzhan (xxx) (Dk.70 Mesut xx)

OTTOCOOL KARAGÜMRÜK: İsmail (xx), Hüseyin Tokmak (xx), Hüseyin Öztürk (xx), Erdinç (xx), Feyyaz (xx), Burak (x) (Dk.37 Hakan xx), Şahinali (xx) (Dk. 59 Erkan xx), Serkan (xx) (Dk.37 Taner xx), Ufuk (xx), Fatih (xx), Gökhan(xx)

GOLLER: Dk.1 Hüseyin, Dk.20 Üstün, Dk. 54 Hüseyin, Dk. 68 Erhan (Bandırmaspor), Dk. 74 Feyyaz Aydil (Ottocool Karagümrük)

SARI KARTLAR: Dk.20 Üstün, Dk.21 Oğulcan, Dk.75 Birhan (Bandırmaspor), Dk.32 Burak, Dk.75 Hüseyin (Ottocool Karagümrük)

KIRMIZI KART: Dk. 86 İsmail (Ottocool Karagümrük)

TFF 1\'inci Lig Beyaz Grup\'ta Bandırmaspor, evinde oynanan maçta Ottocool Karagümrük’ü 4-1’lik skorla yenmeyi başararak zirve yarışından kopmadı.

1\'inci dakikada soldan Erhan’ın ortasında, kale önünde Hüseyin, kafayla topu ağlara bıraktı: 1-0

11’inci dakikada soldan Erdi’nin ortasında Üstün’ün şutu direğin çok üstünden dışarı gitti.

15’inci dakikada Oğuzhan’ın ceza alanı içinden volesi yandan dışarı gitti.

20’nci dakikada ikinci gol geldi. Oğuzhan’ın pasında Üstün, ağları havalandırdı: 2-0

31’inci dakikada soldan Erhan’ın ortasında Üstün’ün şutunu savunma önledi.

35’inci dakikada soldan Oğuzhan’ın ortasında Üstün’ün zayıf kafa şutu kalecide kaldı.

44’üncü dakikada Üstün’ün, ceza alanı içinden sol şutu kale direğinin yanından dışarı çıktı.

54’üncü dakikada David Deniz’in pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Hüseyin iyi bir vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-0

62’nci dakikada Karagümrük penaltı kazandı. Ceza alanı içinde David Deniz’in Gökhan Sazdağ’ı düşürmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gökhan Sazdağı’ın vuruşu üst direğe çarparak geri döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.

68’inci dakikada ceza alanı hemen dışından serbest vuruş kazanan Bandırmaspor’da topun başına geçen Erhan, takımının 4’üncü golünü attı. Erhan’ın kullandığı serbest vuruş baraja da çarparak yön değiştirdi, top ve kaleci ayrı köşelere gitti: 4-0

74’üncü dakikada ceza alanı içinde bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Feyyaz Aydil, aşırtma bir vuruşla Ottocool Karagümrük’ün ilk golünü kaydetti: 4-1

84’üncü dakikada Bandırmaspor 5’inci gole çok yaklaştı kaleciyle karşı karşıya kalan Mesut, topu Üstün’e atmak isteyince araya kaleci İsmail girerek mutlak golü önledi.

86’ncı dakikada kalesini terk eden İsmail, Üstün Bilgi’yi ceza alanı hemen dışında mutlak gol pozisyonun da düşerek kırmızı kart gördü. Gökhan Sazdağı kaleye geçti.

Bandırmaspor 4-1’lik skorla gülen taraf oldu.

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