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Spor

Bandırmaspor - Bugsaşspor:1-1

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(BALIKESİR),(DHA) STAT: 17 Eylül HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (x), Mehmet Özkan (xxx), Mustafa Han (xx) BANDIRMASPOR: Ali (xx), Birhan (xx), David (xxx), Özgür (xxx), Erhan (xx), Berkay (xx), Nurettin (xx), Oğuzhan (xxx) (Dk

10 Şubat 2018 18:50

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(BALIKESİR),(DHA)

STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (x), Mehmet Özkan (xxx), Mustafa Han (xx)
BANDIRMASPOR: Ali (xx), Birhan (xx), David (xxx), Özgür (xxx), Erhan (xx), Berkay (xx), Nurettin (xx), Oğuzhan (xxx) (Dk. 82 Mehmet Gülmez xx), Bahri (xx) (Dk. 82 Fatih xx), Murathan(xx) (Dk. 46 Feyyaz xx), Mertcan(xx)
BUGSAŞSPOR: Oğuz(xx), Rıza(xx), Kerem (xx), Yavuz (xx) (Dk 72Turgut Selim xx) ,İskender (xx)(Dk. 86 Ömer xx), Mahmut (xx), Harun (xx), Cebrail (xx), Sinan (xx), Samet (xx), Erkan(xxx) (Dk 64 Sertaç Çam xx)
GOLLER: Dk. 90+2 David Kılınç (Bandırmaspor), Dk.40 Erkan Taşkıran (Bugsaşspor)
SARI KARTLAR: Nurettin, Bahri, Berkay  (Bandırmaspor), Sinan, 69 Mahmut Boz, Samet (Bugsaşspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Bandırmaspor, evinde 1-1 Bugsaşspor ile berabere kaldı. Bu sonuçla Bandırmaspor’un şampiyonluk yolunda puan kayıpları devam etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
5’inci dakikada Mertcan’ın sağdan ortaladığı top kalecinin bakışları arasında kale direğinin yanından dışarı gitti.
25’inci dakikada sağdan Oğuzhan’ın kullandığı kornerde Özgür’ün kafa şutu üstten autu boyladı.
31’inci dakikada sağdan Oğuzhan’ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde kimse topa dokunamadı.
40’ıncı dakikada Sinan’ın uzaktan şutunu kaleci Ali kornere çeldi. Kornerden gelen topu Bandırmaspor savunması uzaklaştıramayınca Erkan, ağlara bıraktı: 0-1
66’ıncı dakikada ilk tehlikeli atağı Bandırmaspor yarattı. Oğuzhan’ın soldan ortasın Feyyaz kafa vuruşuyla top ağlara göndermek istedi. Kafa vuruşu güçsüz olunca kaleci toplu kolaylıkla kornere çeldi.
73’üncü dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Sertaç’ın kaleye gönderdiği top direğin yanından dışarı gitti.
90+2’nci dakikada ceza alanı dışında serbest vuruş kazanan Bandırmaspor, David Deniz ile son dakikada beraberliği yakaladı. David Kılınç barajın sağından topu kalecinin uzanamayacağı sol köşeye gönderdi.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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