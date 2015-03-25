Bandırmalı seksör ayda 12 bin lira kazanıyor

Türkiye’nin beyaz et ve yumurta üretim merkezlerinden Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde yaşayan 29 yaşındaki Okan Kavlak, Türkiye’de az sayıda kişinin yaptığı bir mesleğe sahip. Yumurtadan çıktıktan bir saat sonra civcivlerin cinsiyetini belirleyen ’seksör’ olarak adlandırılan mesleği yapan Kavlak, "Biz dünyada çok az kişiyiz. Kuluçkadan çıkmış saatlik civcivin cinsiyetinin belirliyoruz. İyi bir seksörün saatte maksimum 800 ila 1200 civcivin cinsiyetini yüzde 2 hata payı ile belirleyebiliyor. Aylık maaşlarımız ise ortalama 11-12 bin lira arasında" dedi.



Erdem Özcan’ın DHA’da yer alan haberine göre, asıl mesleği bankacılık olan Okan Kavlak, seksörlüğü tercih ettiğini söyledi. Bu işi Türkiye’de 17-18 kişinin, dünyada ise en fazla 200 kişinin yaptığını belirtti. Güney Kore’de yaygın olan bu mesleğin eğitimini Hollanda’da aldığını belirten Okan Kavlak, işlerinin kuluçkadan çıkan saatlik civcivlerin cinsiyetlerini belirlemek olduğunu açıkladı. İyi bir seksörün saatte 800 ila bin 200 adet civcivin cinsiyetini yüzde 2 hata payı ile belirlediğini açıklayan Kavlak, "Civcivlerin cinsiyetini belirlemek çok zor bir iş. Uzman olmanız gerekiyor. Aksi halde sıkıntı yaşarsınız. Civcivin cinsiyetini dünyaya geldiği bir saat içerisinde bilemezseniz, bir daha ibiği çıkıp horoz olduğu anlaşılana kadar, ’Büyüyecek de yumurtlayacak’ diye beklersiniz. Ortalama bir civcivin cinsiyetinin kendiliğinden belli olması için 45 günlük olması lazım. Bu süre içersinde ibiği çıktığı için zaten cinsiyeti belli olur. Geçen bu zamandaki bakım masrafları, tavuk çiftlikleri için büyük bir kayıp demektir" dedi.



İyi bir seksörün 2 yılda yetiştiğini de ifade eden Kavlak, "Sektörde en çok arananı ve kazandıranı klok ırklarına bakabilen seksördür. Mesleğin en önemli noktası ’Klok’tan, yani makattan bakarak belirlenmesidir. Buradaki hata payı ise en fazla yüzde 2 olmalıdır. Bu orana seksör yokluğundan İngiltere yüzde 3’e bile razı görünüyor" diye konuştu.



Hayvanların cinsiyetini belirlemesi için var olan makinenin seri olmaması ve hata oranını nedeniyle fazla ilgi görmediğini söyleyen Kavlak, gençlerden, aylık kazançlarının 10-12 bin lira arakında değişen bu mesleğe ilgi göstermelerini istedi.