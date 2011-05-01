-BANDIRMA'DA YARALI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ BANDIRMA (A.A) - 01.05.2011 - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının ardından Bandırma'dan Balıkesir'e dönen ''Cumhuriyet İçin Güç Birliği Platformu'' üyelerini taşıyan minibüs şarampole devrilmesi sonucu yaralananların 12 kişi olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, platform üyelerini taşıyan Kemal Süzer'in kullandığı 10 SL 524 plakalı minibüsün Bandırma çıkışında şarampole devrilmesi sonucunda yaralanan sürücü ile birlikte Taylan Olcay, Kıymet Kılıç, Erdoğan Gökçe, Erdoğan Kılıç, Engin Aydın, Cengiz Ünal, Turgut Şen, Nadir Olcay, Ünal Birsen, Ömer Karahasanoğlu ve Ramazan Erişen'in Bandırma Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.