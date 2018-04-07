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Bandırma'da yapımı tamamlanan cami ve Atatürk büstü için tören

BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesi Doğa Mahallesi’nde yapımı tamamlanan yeni cami ile Atatürk büstü için tören düzenlendi

07 Nisan 2018 15:45

BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesi Doğa Mahallesi’nde yapımı tamamlanan yeni cami ile Atatürk büstü için tören düzenlendi.
Bütçesi Müftülük, Cami Vakfı ve hayırseverler tarafından karşılanan hafriyatını ve çevre düzenlemesini Bandırma Belediyesi\'nin yaptığı Doğa Mahallesi Camisi’nin dün cuma namazı öncesi yapılan açılışına Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı CHP\'li Dursun Mirza, Bandırma İlçe Müftüsü Süleyman Küçük, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cuma namazının ardından Bandırma Belediyesi tarafından  yaptırılan Atatürk büstünün açılışı da gerçekleştirildi. Atatürk büstünün açılışında konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, “Bizlerin ortak değerleri var; dinimiz, milletimiz, vatanımız, cumhuriyetimiz, Atatürkümüz. Bu değerlere hep birlikte sahip çıktığımız sürece devlet ve millet olarak ayakta kalmaya, önde gitmeye, lider olmaya devam edeceğiz. O yüzden Bandırma Belediyesi olarak tüm kurum ve kuruluşlarla, tüm siyasi partilerimizle, tabii ki Kaymakamımızın önderliğinde, herkesle işbirliği içerisindeyiz. ‘Birlikten kuvvet doğar’, ‘Ayrılıkta azap, birliktelikte hayır vardır’ sözlerini de şiar edinerek hizmetlerimize devam etmekteyiz Camimiz de Atatürk büstümüz de Doğa Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

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