Bandırma'da yağ fabrikasında yangın

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde bir bitkisel yağ fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldığı yangında, maddi hasar meydana geldi.

Kırsal Edincik Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir bitkisel yağ fabrikasında bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın elektrik odasında bulunan elektrik panosunun patlaması sonucu çıktığı öne sürülen yangına Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri, 5 araç ve 16 personel ile müdahale etti. İtfaiye ekipleri, alevleri 30 dakika içinde kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, fabrikada maddi hasara yol açtı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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