-Bandırma'da sağanak BANDIRMA (A.A) - 22.09.2011 - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde akşamdan bu yana etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde akşamdan bu yana aralıklarla etkili olan, sabah yeniden şiddetlenen sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleriyle Bandırma Devlet Hastanesinin zemin katlarını su bastı. Bandırma Belediyesi itfaiye ekipleri, zemin katlara dolan yağmur suyunun tahliyesi için çalışma başlatırken, vatandaşlar da kovalarla evlerindeki suyu tahliye ediyor. Bu arada, olumsuz hava koşulları yüzünden bir süredir ilçeye elektrik verilemiyor.