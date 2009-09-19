Bandırma’da kaza: 1 ölü

BALIKESİR’in Bandırma İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, caddeden karşıya geçmek isteyen spastik engelli olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Şendoğan Şendil, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu öldü.



Aksakal Beldesi’nde dün meydana gelen trafik kazasında, beldede yaşayan Şendoğan Şendil’e, caddeden karşıya geçmek isterken plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Şendil, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma kaza sonrası kaçan sürücünün kimliğini araştırıyor.



Kazayla ilgili soruşturmaya Bandırma Cumhuriyet Savcılığı’nca başlandı.