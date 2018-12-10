Bandırma'da inşaat malzemeleri satılan işyeri kül oldu

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde inşaat malzemeleri satılan işyerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Bandırma Küçük Sanayi Sitesi\'nde inşaat malzemeleri satılan işyerinde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Susurluk ve Karesi Grup amirlikleri ile Edincik ve Aksakal müfrezelerinden çok sayıda itfaiye aracı ile ekip müdahale etti. Söndürme çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Elektrik tesisatından çıktığı tespit edilen yangınla, ilk olarak yanıcı malzemeler tutuştu ardından da içeride bulunan oksijen tüplerinin patlamasıyla çevre işyerlerinde ve park halinde bulunan araçlarda hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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