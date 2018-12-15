T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bandırma'da galericilerin borç kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde galericiler arasında borç-alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

15 Aralık 2018 22:04

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde galericiler arasında borç-alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Bandırma çıkışındaki Galericiler Sitesi\'nde bugün iki esnaf arasında iddiaya göre, borç-alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürecede tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ali Aydın Bükey (43), Nurettin Bükey (41) ve Ramazan Gülcü (38) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ali Aydın Bükey, kaldırıldığı özel hastanede, Ramazan Gülcü ise Bandırma Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı Nurettin Bükey\'in Balıkesir\'deki hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tufan DALGIÇBANDIRMA Balıkesir DHA BALIKESİR BandırmaBandırmaGalericiler SitesiTartışmaKavgada Ali Aydın BükeyNurettin BükeyRamazan GülcüYaralılardan Ali Aydın BükeyGülcüBandırma Devlet HastanesiAğırNurettin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24